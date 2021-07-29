Вернувшиеся в РФ туристы должны предоставить тесты на COVID-19 в течение 4 дней

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Непривитые россияне, вернувшиеся из-за рубежа, должны в течение четырех дней после прибытия внести на портал госуслуг результат теста на коронавирус. Об этом говорится в постановления главного государственного санитарного врача России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19" от 18 марта 2020 года.

"Абзац третий подпункта 2.2 пункта 2 после слов "в обязательном порядке размещаются" дополнить словами "в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации", – говорится в документе.

Ранее Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних на пляжи санаторно-курортных учреждений в целях борьбы с COVID-19. Данная мера не касается работников и гостей санаториев. Ограничение действует до 1 марта 2022 года.

