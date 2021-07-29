Вернувшиеся в РФ туристы должны предоставить тесты на COVID-19 в течение 4 дней

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Непривитые россияне, вернувшиеся из-за рубежа, должны в течение четырех дней после прибытия внести на портал госуслуг результат теста на коронавирус. Об этом говорится в постановления главного государственного санитарного врача России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит изменения в постановление "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19" от 18 марта 2020 года.
"Абзац третий подпункта 2.2 пункта 2 после слов "в обязательном порядке размещаются" дополнить словами "в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации", – говорится в документе.
Ранее Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних на пляжи санаторно-курортных учреждений в целях борьбы с COVID-19. Данная мера не касается работников и гостей санаториев. Ограничение действует до 1 марта 2022 года.
Более 21 млн россиян полностью привились от коронавируса "Спутником V"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: