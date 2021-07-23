Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан введут еще в 4 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан введут еще в четырех российских регионах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы продолжаем контролировать ситуацию по принятию мер в регионах. И в тех регионах, где потребовалось введение обязательной вакцинации определенных групп населения, а их 35, были приняты постановления главных государственных санитарных врачей субъектов федерации, и еще четыре изданы сегодня", – приводит слова Поповой РИА Новости.

Ранее руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил об отсутствии планов по обязательной вакцинации детей от COVID-19.

По его словам, повышенной заболеваемости коронавирусной инфекцией среди них нет.

