Главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко проголосовал по поправкам к Конституции

11:19
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Главный врач городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени Филатова Валерий Вечорко проголосовал по поправкам в Конституцию, сообщает Агентство "Москва".
"Я проголосовал в больнице, у нас есть закрытый участок, на котором могут проголосовать наши сотрудники и пациенты. Мы работаем здесь, особые условия, и очень даже удобно, что участок для голосования есть в больнице, поэтому я 25 июня и проголосовал", – рассказал Вечорко.
Он отметил важность голосования, подчеркнув, что Конституция является основным документом государства.
"Для всех нас важна история, важно, что будет в дальнейшем с государством, поэтому я считаю, что это важно. Я как гражданин считаю, что каждый должен прийти и проголосовать", – добавил Вечорко.
По данным ВЦИОМ, за четыре дня голосования 76% респондентов ВЦИОМ поддержали поправки в Конституцию. Согласно данным центра, по состоянию на 21:00 мск воскресенья, 28 июня, в опросе поучаствовали 163 124 человека. На вопрос ответили 70,6% респондентов, 29,4% от ответа отказались.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
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