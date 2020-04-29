Ученые изменили дату окончания вспышки COVID-19 в России

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Ученые дали новый прогноз по дате окончания вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Как стало известно, окончательное завершение вспышки коронавируса в РФ произойдет 19 августа. Такие данные предоставила лаборатория инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна, пишет РИА Новости.

Сроки окончания были изменены и для других государств. Так, по прогнозу экспертов, в США вспышка COVID-19 закончится 5 сентября, в Италии – 30 августа, в Британии – 20 августа, в Германии и Франции – 5 и 8 августа соответственно.

Всего специалисты проанализировали данные из 131 страны. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель – математическая схема распространения инфекции.

При этом ученые призвали относиться к любым прогнозам с осторожностью, а также избегать "чрезмерного оптимизма".

Накануне исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка COVID-19 в России должна закончиться 20 июля. При этом к 20 мая в стране прогнозировалось значительное улучшение эпидемиологической обстановки.