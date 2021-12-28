Иностранцев с 1 января могут выдворить из РФ за незаконную трудовую деятельность

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Иностранных граждан с 1 января могут выдворить из России за незаконную трудовую деятельность и запретить им обратный въезд, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Работодателей за привлечение таких работников могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека.
Отмечается, что 31 декабря заканчиваются введенные Владимиром Путиным временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.
Ранее депутат Петр Толстой предложил квотировать труд мигрантов в социально значимых сферах, в числе которых фармацевтика, торговля, образование и другие. По его словам, в России созданы инструменты для контроля за незаконной миграцией, существуют штрафы за привлечение незаконной рабочей силы, однако все эти меры работают недостаточно эффективно.
Предложение парламентария поддержал и политолог Роман Романов. Он отметил, что многие развитые экономики мира добились успеха не за счет дешевой рабочей силы, а с помощью развития высокотехнологичных производств. Завоз мигрантов не только бьет по коренному населению страны, но и препятствует развитию технологий, считает Романов.
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