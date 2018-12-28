Больница Бахрушиных не закроет отделение психотерапии для онкобольных

Сведения о закрытии отделения психотерапии для людей с онкологией в больнице имени братьев Бахрушиных не соответствуют действительности. Об этом сообщает сайт медучреждения.
Сотрудники клиники пояснили, что в деятельности психотерапевтического отделения сейчас происходят структурные изменения, которые носят технический характер. На помощь пациентам это никак не влияет.
По словам главного врача больницы Сергея Фурсова, было решено сформировать новое штатное расписание, в рамках которого отделение продолжит работу. А вот сотрудникам предложат занять должности в создаваемом структурном подразделении.
"Изменения необходимы с целью корректной оплаты за оказываемые больницей услуги Фондом ОМС и распространения оказания медицинской помощи не только на больных, лечащихся амбулаторно, но и на больных, которые проходят лечение в стационаре. Таким образом, больница сможет оказывать помощь большему числу пациентов, чем в настоящее время. И делать это будет то же самое отделение", – заверил Фурсов.
В настоящее время пациенты в полном объеме получают консультативную и лечебную психологическую помощь.
В ноябре информацию о закрытии отделения опровергли и в городском департаменте здравоохранения.
Ранее на портале change.org появилась петиция с просьбой к столичному департаменту здравоохранения не закрывать единственное отделение психотерапевтической помощи в больнице им. братьев Бахрушиных. Петицию подписали на данный момент свыше 100 тысяч человек.
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