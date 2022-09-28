Омбудсмен Москвы получила 43 обращения по теме частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева получила 43 обращения от граждан по вопросам частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.

По ее словам, большинство ошибок улаживаются на призывных пунктах.

"Конечно, люди волнуются. Вот в мой адрес на сегодняшний день поступило 43 обращения, некоторые из них с разъяснением порядка мобилизации. Но в большинстве своем люди жалуются на то, что, с их точки зрения, их права нарушены", – сказала Потяева.

Она подчеркнула, что многие ошибки происходят из-за того, что москвичам шлют повестки в соответствии с данными, которые есть на сегодняшний день в информационной системе. При этом иногда они оказываются устаревшими. По словам омбудсмена, в основном такие ситуации происходят со студентами.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский посоветовал сообщать о нарушениях при частичной мобилизации в приемную губернатора региона или прокуратуру. Кроме того, о незаконной мобилизации можно обратиться к журналистам, а также юристам.

При этом эксперт предостерег от обращения в организации, которые предлагают помощь при уклонении.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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