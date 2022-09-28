Популярность испанского языка выросла у москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители Москвы и Подмосковья стали чаще отдавать предпочтение испанскому языку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сети международных языковых школ EF Education First.

По данным анализа, в прошлом году жители Москвы и Подмосковья больше изучали английский, но в 2022-м языковой список увеличился. Теперь каждый десятый стал отдавать предпочтение испанскому, итальянскому, французскому или немецкому. Отмечается, что на изучение испанского языка записываются 7% учеников.

Эксперты рассказали, что у молодых людей и детей до 18 лет вырос спрос на подобное обучение. По данным сети школ, их доля увеличилась на 10%.

"<…> В сравнении с прошлым годом в два раза вырос процент учеников до 13 лет", – отметили в исследовании.

Уточняется, что число студентов старше 25 лет почти не поменялось.

Ранее сообщалось, что около половины россиян хотели бы, чтобы в школе преподавали уроки финансовой грамотности, 38% – программирование, 34% – психологию. Из опроса следует, что некоторые (30%) хотели бы включить в школьную программу экономику.

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