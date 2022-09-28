Популярность испанского языка выросла у москвичей

13:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жители Москвы и Подмосковья стали чаще отдавать предпочтение испанскому языку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сети международных языковых школ EF Education First.
По данным анализа, в прошлом году жители Москвы и Подмосковья больше изучали английский, но в 2022-м языковой список увеличился. Теперь каждый десятый стал отдавать предпочтение испанскому, итальянскому, французскому или немецкому. Отмечается, что на изучение испанского языка записываются 7% учеников.
Эксперты рассказали, что у молодых людей и детей до 18 лет вырос спрос на подобное обучение. По данным сети школ, их доля увеличилась на 10%.
"<…> В сравнении с прошлым годом в два раза вырос процент учеников до 13 лет", – отметили в исследовании.
Уточняется, что число студентов старше 25 лет почти не поменялось.
Ранее сообщалось, что около половины россиян хотели бы, чтобы в школе преподавали уроки финансовой грамотности, 38% – программирование, 34% – психологию. Из опроса следует, что некоторые (30%) хотели бы включить в школьную программу экономику.
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