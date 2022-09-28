Россиянам рассказали, как с пользой гулять осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

С приходом осени многие люди не хотят проводить время на улице, но прогулки нельзя исключать из своей жизни, утверждает врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев. Он рассказал, как сделать их комфортными, а главное – здоровыми.

По его мнению, в осенний период гулять намного приятнее, так как воздух уже не такой прогретый, как летом. А в лесу стоит легкая свежесть.

"Осенью температура снижается, начинают идти дожди, воздух получает увлажнение, что полезно для человека и его дыхания", – объяснил Зайцев.

Но стоит всегда помнить, что в этот период достаточно легко переохладиться, сообщает сайт "Аргументы и факты". Если человек замерзнет, у него повышается риск развития заболеваний.

Зайцев порекомендовал гулять вечером, но не после работы, а после дома, когда уже все рутинные процедуры выполнены. Он считает, что для первой прогулки будет достаточно 15–20, а то и 10–15 минут. Врач уверяет, что к такому следует привыкать постепенно.

Кроме того, эксперт посоветовал не бегать, а сделать выбор в пользу более спокойных прогулок. Во время монотонной ходьбы стабилизируется дыхание, тело насыщается кислородом, особенно мозг. От этого начинают лучше работать сердечно-сосудистая система и мышечный аппарат.

Переходить к более интенсивным прогулкам следует постепенно, уверяет оториноларинголог.

"Эталоном должно быть чувство легкой усталости, не слишком интенсивной и чрезмерной нагрузки, а приятной, чтобы наутро мышцы не болели", – прокомментировал Зайцев.

Врач отметил, что для защиты своего организма обязательно нужно тепло одеваться. Например, лучше сделать выбор в пользу утепленных кроссовок. Помимо этого, дышать следует носом, а не ртом. Также Зайцев считает, что во время прогулок нужно отказаться от разговоров по телефону, так как в этот момент лучше помедитировать и абстрагироваться.

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