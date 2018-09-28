Сухие и прохладные выходные ожидают москвичей

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

В ближайшие выходные в столичном регионе ожидается прохладная погода без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, в субботу ночью температура воздуха составит +3...+5 градусов, а днем будет держаться на отметке от +8 до +10 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до нуля, однако днем стоит ожидать потепления до 10 градусов тепла. Также ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный и западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Зато уже в первый день октября в городе станет теплее. Воздух прогреется до +15 градусов. В ночь на вторник местами пройдут кратковременные дожди.

Ранее метеорологи говорили, что дождь со снегом пройдет в столичном регионе в ночь на 2 октября. Температура воздуха в столице опустится до 0–5 градусов, а днем может потеплеть до 11–16 градусов.

При этом синоптики отметили, что говорить о формировании устойчивого снежного покрова пока рано, поскольку на улице для этого недостаточно холодно.