Эксперты назвали самые опасные для использования банковских карт страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты назвали страны, где россиянам опаснее всего пользоваться банковскими картами. По количеству краж с карт лидируют страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом рассказали специалисты Сбербанка.

"В основном это страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, которые в настоящее время еще не перешли на выпуск и обслуживание карт, оснащенных микропроцессором (чипом). Как раз в них и происходит большинство случаев компрометации карт", – рассказали в кредитно-финансовой организации, передает РИА Новости.

По данным специалистов, одним из самых распространенных способов хищения средств с карты за границей является скимминг – компрометация карты с помощью специальных технических средств для получения данных о карте и изготовления ее дубликата. Также российские туристы часто лишаются денег из-за утери или кражи банковской карты и пин-кода.

В конце июня 2018 года Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денег с банковских карт.

Закон направлен на создание правового механизма, который смог бы защитить личные средства граждан, не допустив несанкционированного клиентом снятия.

Согласно закону, оператор по переводу денежных средств имеет право приостанавливать на срок до двух дней операции, которые показались ему подозрительными, то есть демонстрируют признаки перевода без согласия клиента.

Отмечается, что все данные о таких операциях будут отслеживаться. Вся информация будет поступать в Центробанк.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.