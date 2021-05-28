Москва онлайн покажет Венский бал в Гостином дворе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

29 мая Москва онлайн покажет своим зрителям трансляцию XVIII Венского бала из Гостиного двора. В этом году программа мероприятия посвящена 250-летию Людвига ван Бетховена, поэтому начнется вечер с "Оды к радости". Корреспондент Москвы онлайн пообщается с организаторами и участниками бала.

Венский бал проводится в Москве с 2003 года. По традиции праздник открывается торжественным выходом юношей и девушек, которые исполняют полонез и вальс. На мероприятии действует строгий дресс-код: девушки должны быть в вечерних платьях в пол, а юноши – в черных фраках или парадной военной форме.

Смотрите трансляцию 29 мая в 22:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.