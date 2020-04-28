Цифровые пропуска введут в Тульской области

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Власти Тульской области приняли решение ввести в регионе цифровые пропуска. Они начнут действовать с 30 апреля, сообщает РИА Новости.

"Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена в соответствии с федеральным и региональным законодательством, по личным и семейным делам, а также если им необходима помощь врача в медучреждении", – говорится в сообщении областного правительства.

Так, разрешение на передвижение по городу необходимо будет получить гражданам, въезжающим в регион или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном или личном транспорте.

При этом ряду граждан пропуск оформлять не нужно. В их числе те, кому требуется неотложная медицинская помощь, и дети до 14 лет, если они едут с родителями.

Также сообщается, что все приезжающие в Тульскую область из других регионов должны будут в течение 14 дней пребывать на самоизоляции. В случае если здоровье ухудшится, необходимо незамедлительно вызвать врача на дом.

Известно, что в регионе коронавирус выявлен у 783 человек. При этом 63 гражданам удалось побороть болезнь. Также в Тульской области зафиксировано 6 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным COVID-19.

Ранее сообщалось о введении электронных пропусков в Вологодской области. Оформлять их необходимо тем, кто въезжает в регион.

В Москве и Подмосковье пропускной режим был введен с 15 апреля. С 22 апреля в столице действует автоматическая система проверки пропусков. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.