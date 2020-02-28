Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

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Предупреждение об опасной погоде в Московском регионе продлили до вечера 1 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По информации Гидрометцентра России, угрозу могут представлять сильный ветер и гололедица. Наиболее сильные порывы в Москве можно ожидать в субботу, 29 февраля, с 9:00 до 21:00. Что касается гололедицы, то предупреждение начнет действовать уже 28 февраля и продлится до вечера воскресенья, 1 марта.

По информации московского Метеобюро, погода на выходных в столице будет комфортной. Ожидается, что воздух прогреется до 1–3 градусов тепла. Кроме того, не ожидается существенных осадков.

