Синоптики рассказали о погоде в начале весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ночь на 1 марта в центре европейской части России ожидается легкий мороз – -2… -4 градуса, по области столбики термометров могут опуститься до -7 градусов, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Будут преобладать воздушные массы с юга и юго-запада. В первую неделю марта дневной постоянный температурный фон будет выше нормы. Возможно потепление до +7 градусов.

Днем в пятницу, 28 февраля, столичный регион окажется во власти промежуточного гребня антициклона. Местами ожидаются небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. Будет дуть западный ветер порывами от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба.

Холодный атмосферный фронт пришел в столицу



В субботу придет потепление. Ожидается выпадение осадков и порывы ветра. В то же время дождь и мокрый снег должны прекратиться в воскресенье.

В субботу и воскресенье воздух днем будет прогреваться до +4-5 градусов. В понедельник температура поднимется до отметки +7 градусов, однако в столицу вновь придут осадки.