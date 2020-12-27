Еще 5 063 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 5 063 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровели еще 5 063 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 604 604", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России подтвердили 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Активно были выявлены 4 571 (15,6%) случаев без клинических проявлений. В Москве за сутки подтвердили 7 480 новых случаев коронавируса.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 021 964 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

