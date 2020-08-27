Мишустин сообщил, что ситуация с COVID-19 в РФ стабилизировалась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране стабилизировалась. Об этом сообщает ТАСС.
"Хотя в целом по стране ситуация стабилизировалась, случаи заболевания сохраняются", – рассказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
До этого Мишустин снял ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов в Россию. Таким образом, упростится въезд для участников международных соревнований.
В России выявлено 975 576 случаев COVID-19, вылечился 792 561 человек, скончались 16 804.
Ранее говорилось, что тест на COVID-19 можно сделать в 839 лабораториях РФ. По последним данным, в РФ провели 35,4 миллиона лабораторных исследований на коронавирус.
Антитела нашли у всех прошедших полный курс вакцинации от коронавируса в центре "Вектор"
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