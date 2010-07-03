"Флексить", "рофлить". Что таится в недрах молодежного сленга

Молодежный сленг – не новое явление. Сегодняшний язык подростков испытал наибольшее влияние рэпа и компьютерных игр. "Флексить", "чиллить" – большинство этих слов происходит из английского языка.
Например, во фразе "Олды тут?", которой созывают всех бывалых пользователей, есть английское "old" – старый. Слово "криндж" в Сети поменяло свое значение, to cringe – это "съеживаться", а в сленге оно переродилось в "испытывать стыд за того, кто глупо себя ведет".
Слово "флексить" образовано оно от слова flexible, которое в переводе означает "гибкий". Впоследствии в английском языке появился глагол to flex, обозначающий "сгибать, шевелить, изгибать". Изначально это слово использовалось подростками во время разговоров о клубных развлечениях, так как на дискотеках и концертах принято ритмично двигаться и изгибаться под музыку или бит.
"Рофлить" – это слово, которое довольно часто можно встретить в неформальном интернет-общении на различных форумах и пабликах. По сути данное выражение является неким аналогом другого акронима: LOL. Но ROFL используется для выражения более сильных эмоций, а именно: дичайшего смеха и веселья.
27 июня Россия отмечает День молодежи. И metronews.ru предлагает проверить, насколько вы молоды, пройдя текст на знание молодежного сленга.
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