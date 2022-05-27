В Москве за сутки госпитализировали 127 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализированы 127 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки выявлено 319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Оперштаба, победить болезнь смог 361 человек. Всего вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

Также за последние 24 часа в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что в РФ не стоит ожидать новой мощной волны распространения коронавируса. В то же время она отметила, что важно помнить о возможности возвращения любого, даже достаточно забытого вируса.

