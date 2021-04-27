Верховный суд утвердил список уважительных причин неуплаты алиментов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Верховный суд России перечислил уважительные причины уклонения от уплаты алиментов. Соответствующие пояснения указаны в постановлении пленума ВС РФ.
"Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты", – поясняется в документе.
К этим причинам относятся невыплата заработной платы работодателем, задержка или неправильные перечисления банком сумм по алиментам, служба в армии по призыву или нетрудоспособность.
Однако в суде уточнили, что сумму назначенных алиментов можно оспорить, но несогласие с ней не является уважительной причиной для отказа ее выплачивать.
Кроме того, в случае совместного проживания лица, обязанного платить алименты, с их получателем суд не станет расценивать причину неуплаты алиментов как уважительную.
В случае невыплаты алиментов осужденными, суды обязуются устраивать разбирательство по каждому конкретному случаю и выяснять, не уклонялся ли заключенный от работы.
Также уточняется, что этот перечень причин не является исчерпывающим, в каждом отдельном случае необходимо оценивать мотивы, материальное и семейное положение лица, обязанного уплачивать алименты.
Ранее в Минюсте призвали ввести ответственность за неполную уплату алиментов. Там заявили о необходимости установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты при их частичной уплате.
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