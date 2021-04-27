Верховный суд разрешил запрашивать данные о родственниках банкротов

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Верховный суд (ВС) разрешил кредиторам запрашивать сведения о родственниках банкротов в рамках дела ООО "Сегежа сети".

Таким образом, решение суда может сломать практику использования родственников для вывода активов из компаний-банкротов, рассказали юристы изданию "Ведомости".

В ходе дела ВС удовлетворил требование предоставить сведения о родственниках контролирующих должника лиц (КДЛ). В результате конкурсный управляющий обратился за соответствующей информацией в загс.

До этого суды первой и апелляционной инстанций отказали управляющему в получении таких данных, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни и требуя обосновать обстоятельства запроса в загс.

В случае "Сегежа сети" доли в уставном капитале компании распределены на три трети. Управляющий попросил предоставить сведения о родителях, бывших и нынешних супругах, отцовстве, материнстве, братьях и сестрах фигурантов дела.

При этом заявление было мотивировано тем, что без этой информации управляющий не может выявить весь круг аффилированных по отношению к обществу лиц, говорится в определении ВС.

Старший юрист Crowe CRS Анна Сафонова, которая представляла интересы управляющего в судах, рассказала, что в преддверии процедуры банкротства владельцы компании могли осуществить вывод активов на своих родственников.

"Одна из возможностей погасить задолженность в деле о банкротстве – это вернуть имущество и привлечь к субсидиарной ответственности всех виновных", – сказала она.

По словам сотрудницы юридической фирмы Vegas Lex Валерии Тихоновой, зачастую бенефициар бизнеса специально заключает сделки с некровными или дальними родственниками, что может серьезно затруднить установление между ними фактической связи.

Правительство ранее внесло в Госдуму законопроект, согласно которому деньги со счетов чиновников можно будет изымать, если там окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года.