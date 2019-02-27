Водитель автобуса доехал до автосервиса на бревне

Водитель автобуса в городе Прокопьевск, у которого не оказалось запаски, вместо колеса установил бревно. И поехал. На кадрах, которые сняли другие автомобилисты, видно, как дерево дымится от трения об асфальт. Таким образом, автобус успешно добрался до мастерской.

В ГИБДД отметили, что водитель не нарушил ни одного правила. Такая буксировка допускается законом, если нет запасного колеса.