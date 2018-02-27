Прощание с Татьяной Карповой пройдет 2 марта в театре Маяковского

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Прощание с актрисой Татьяной Карповой, скончавшейся на 103-м году жизни, пройдет 2 марта в театре имени Маяковского. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Перед церемонией прощания в 10:30 состоится отпевание в храме Вознесения Господня на Большой Никитской. Прощание с артисткой пройдет 2 марта в 11:30.

Татьяна Карпова скончалась дома. Известно, что последний месяц она уже не вставала с постели.

Татьяна Карпова в 1932 году поступила в Харьковский музыкально-театральный техникум, но вскоре уехала в Москву, где стала вольнослушательницей в школе-студии МХАТ-2. После окончания училища ее приняли в труппу "Маяковки", где она проработала всю жизнь.

Одной из первых заметных работ Карповой стала роль Любки Шевцовой в "Молодой гвардии" Фадеева. Актриса сыграла более 50 ролей в спектаклях: "Гамлет", "Медея", "Собака на сене", "Круг" и т.д.