Прощание с Татьяной Карповой пройдет 2 марта в театре Маяковского

Фото: ТАСС/Михаил Строков
Прощание с актрисой Татьяной Карповой, скончавшейся на 103-м году жизни, пройдет 2 марта в театре имени Маяковского. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Перед церемонией прощания в 10:30 состоится отпевание в храме Вознесения Господня на Большой Никитской. Прощание с артисткой пройдет 2 марта в 11:30.
Татьяна Карпова скончалась дома. Известно, что последний месяц она уже не вставала с постели.
Татьяна Карпова в 1932 году поступила в Харьковский музыкально-театральный техникум, но вскоре уехала в Москву, где стала вольнослушательницей в школе-студии МХАТ-2. После окончания училища ее приняли в труппу "Маяковки", где она проработала всю жизнь.
Одной из первых заметных работ Карповой стала роль Любки Шевцовой в "Молодой гвардии" Фадеева. Актриса сыграла более 50 ролей в спектаклях: "Гамлет", "Медея", "Собака на сене", "Круг" и т.д.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: