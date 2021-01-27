Депутат Мосгордумы Гусева: режим самозанятости в Москве востребован сотнями тысяч горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что режим самозанятости в Москве востребован сотнями тысяч горожан. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Специальный налоговый режим для самозанятых был введен в Москве 1 января 2019 года – столица стала одним из четырех экспериментальных регионов для обкатки этого режима. Для города это один из значимых проектов в сфере экономики и налогообложения", – рассказала Гусева.

Она подчеркнула, что с каждым днем увеличивается число людей, которые принимают решение стать самозанятыми. Гусева отметила, что за прошлый год в городской бюджет поступило 1,17 миллиарда рублей налога на профессиональный доход.

"Больше всего самозанятых граждан, по данным на конец октября, работали в строительстве, доставке, грузовых и пассажирских перевозках, сдавали квартиры в аренду. Также популярны такие виды деятельности, как репетиторство, ремонт, маркетинг и реклама, консультирование", – рассказала Гусева.

Парламентарий добавила, что самозанятые граждане получают право вести легальную профессиональную деятельность и при этом оплачивать налоги в размере от 4 до 6%. Она напомнила, что во время пандемии по решению Владимира Путина правительством Москвы в полном объеме была оказана поддержка самозанятых граждан.

"Специальный налоговый режим для самозанятых сейчас уже не является экспериментальным и действует по всей России как приоритетное направление нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он оказался взаимовыгодным для государства и граждан, сделал налоговую систему страны более гибкой. Для постиндустриального мегаполиса – такого, каким, несомненно, уже многие годы является Москва, – это особенно важно", – добавила депутат.

Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что увеличение числа самозанятых в столице означает, что москвичи благополучно справляются с кризисом. Он уточнил, что люди даже в кризисный период смогли найти себя, запустить какое-то дело, начать небольшой бизнес, монетизировать свое хобби.

Режим самозанятых появился в РФ первоначально как пилотный проект. С 1 июля 2020 года налоговый режим был распространен на всю Россию. Зарегистрироваться самозанятые граждане могут на сайте ФНС или в мобильном приложении ведомства.

