Глава подмосковного СПЧ объяснила свои слова о бюджете

Марина Юденич, которая является председателем Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, заявила, что слова о бюджете были вырваны из контекста. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, имелись ввиду конкретные архитекторы и их финансовые запросы на "футуристические проекты". При этом речи о россиянах в целом не шло.
Юденич отмечает, что один из архитекторов запросил миллиард рублей для выселения из квартала всех жителей и создания музея. Ему она ответила, что "в современных экономических условиях требовать миллиард безнравственно".
Ранее в интернете появилось видео встречи главы подмосковного СПЧ с жителями города Королев. На мероприятии был поднят вопрос о восстановлении исторического квартала города за счет средств федерального бюджета. На это Юденич сказала: "Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?".
Слова руководителя областного СПЧ вызвали недоумение у собравшихся. Присутствовавшие на встрече люди начали выкрикивать, что они платят налоги. В свою очередь Юденич заверила, что ей это известно. На этом моменте видео заканчивается.
В своем посте в соцсетях Юденич пояснила, что дала объяснения, чтобы разрешить недоразумение, возникшее из-за того, что смысл сказанных ею слов был искажен.
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