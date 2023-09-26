26 сентября, 12:06События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную Всероссийской олимпиаде студентов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
27 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию VII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал", флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".
О нововведениях сезона и правилах участия расскажут:
- заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова;
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
- министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров;
- первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов;
- директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад "Я – профессионал" Валерия Касамара;
- президент благотворительного фонда "Система" Лариса Пастухова.
Смотрите прямую трансляцию 27 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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