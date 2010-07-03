Модели Playboy предложили возглавить пресс-службу главы Ростова-на-Дону

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Модель Мария Лиман, известная как звезда Playboy и "самая красивая болельщица ЧМ-2018", написала в Instagram, что получила предложение возглавить пресс-службу мэрии Ростова-на-Дону.

По словам Лиман, предложение поступило от местного отделения ЛДПР. Девушка заверила, что готова "работать на благо Ростова", но сейчас учится в Великобритании, поэтому если должность не удастся совместить с учебой, ей придется "сделать выбор между Ростовом и Лондоном".

Глава регионального отделения ЛДПР Евгений Федяев пояснил, что предложение сделано ради экономии средств. По его словам, модель, у которой больше полумиллиона подписчиков в Instagram, могла бы рассказывать о работе городской администрации у себя на странице и тем самым сберечь деньги, выделяемые на освещение деятельности в СМИ.

Федяев также предлагал назначить главным архитектором города победительницу конкурса "Мисс Россия-2019" Алину Санько, которая учится на архитектора. Депутат считает, что она принесет городу больше пользы, чем нынешние чиновники.

В 2018 году британский таблоид Sun назвал Марию Лиман самой красивой болельщицей чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России.