Модели Playboy предложили возглавить пресс-службу главы Ростова-на-Дону

Модель Мария Лиман, известная как звезда Playboy и "самая красивая болельщица ЧМ-2018", написала в Instagram, что получила предложение возглавить пресс-службу мэрии Ростова-на-Дону.
По словам Лиман, предложение поступило от местного отделения ЛДПР. Девушка заверила, что готова "работать на благо Ростова", но сейчас учится в Великобритании, поэтому если должность не удастся совместить с учебой, ей придется "сделать выбор между Ростовом и Лондоном".
Глава регионального отделения ЛДПР Евгений Федяев пояснил, что предложение сделано ради экономии средств. По его словам, модель, у которой больше полумиллиона подписчиков в Instagram, могла бы рассказывать о работе городской администрации у себя на странице и тем самым сберечь деньги, выделяемые на освещение деятельности в СМИ.
Федяев также предлагал назначить главным архитектором города победительницу конкурса "Мисс Россия-2019" Алину Санько, которая учится на архитектора. Депутат считает, что она принесет городу больше пользы, чем нынешние чиновники.
В 2018 году британский таблоид Sun назвал Марию Лиман самой красивой болельщицей чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России.
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