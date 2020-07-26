Депздрав опроверг данные о невыплатах работникам туберкулезного санатория

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Департамент здравоохранения Москвы опроверг данные о невыплатах зарплаты сотрудникам туберкулезного санатория № 58. В СМИ сообщалось, что 120 медикам не платят с весны.

На сайте ведомства уточняется, что большинство работников на протяжении всего периода изоляции получали выплаты в полном объеме в установленные сроки.

"Приведенная в статье информация о том, что сотрудники 18 дней в апреле, 31 день в мае, 30 дней в июне и 24 дня в июле не получали зарплату некорректна", – говорится в сообщении.

В Депздраве заявили, что в отпуск без содержания их не отправляли.

"Из 253 сотрудников санатория только 14 сотрудникам, которые не были задействованы в обеспечении содержания зданий и инфраструктуры санатория, был предоставлен отпуск без сохранения содержания. Остальные сотрудники были или трудоустроены, или находились в оплачиваемом отпуске, или на больничном с сохранением заработной платы", – подчеркнули там.

С 27 июля туберкулезный санаторий Туберкулезная клиническая больница № 3 имени профессора Захарьина вернется к обычному режиму работы. Администрация связывается с персоналом для уточнения графика работы.

Кроме того, Депздрав назвал неверными сведения о том, что пациенты санатория в период изоляции остались без лечения. Их выписали домой, где они могли продолжить противотуберкулезную терапию.

"Хотели бы отметить, что пациентов с открытой формой туберкулеза, то есть являющихся распространителем инфекции, в санатории не было. Лечение там получали только пациенты с закрытой формой заболевания", – объясняется в сообщении.

В департаменте рассказали, что данные о заболеваемости туберкулезом в столице тоже не соответствуют действительности. Там добавили, что за 6 месяцев года в городе количество больных туберкулезом снизилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. По сравнению с 2012 годом показатель понизился более чем в два раза.