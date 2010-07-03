В Красноярске выпускникам подарили торт в виде надгробий

В Красноярске выпускникам школы № 143 подарили торт в виде надгробий, передает телеканал Москва 24.
Отмечается, что кондитерское изделие подарили школьникам их родители и учителя в честь окончания учебного заведения.
В каждый кусок торта была вставлена сладкая фотография, школьникам это напомнило надгробия. Выпускники сказали, что это выглядит жутко. Некоторые после этого инцидента поспешили покинуть школьный кабинет.
Ранее школьники из уральского села Агаповка сняли рэп-клип про проблемы выпускников и единый государственный экзамен.
Видео можно найти под названием "11б – мама, я прорвусь". В ролике ученики обыграли жизнь школьников – стресс перед ЕГЭ, попытки найти репетитора и способы списать на экзамене.
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