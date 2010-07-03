Мосгордума вручила награды журналистам и деятелям культуры и науки

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников наградил журналистов и деятелей культуры и науки. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Сегодня здесь собрались лучшие люди города. Они отдают свои силы, умения продвижению и популяризации московского парламентаризма", – заявил Шапошников.
Председатель Мосгордумы поблагодарил всех участников торжественной церемонии, которые освещают работу депутатов и реализацию социально значимых проектов. Особое внимание он уделил сотрудникам средств массовой информации.
Спикер Мосгордумы вручил награды сотрудникам газет "Вечерняя Москва", "Московский комсомолец", телеканалу Москва 24 и ТВЦ.
Также медали получили экс-заммэра по вопросам социального развития Москвы Леонид Печатников, бывший префект Северного округа Владислав Базанчук, руководитель "Москино" Светлана Максимченко, а также председатель столичного Союза журналистов Павел Гусев.
Торжественная церемония к 25-летию Мосгордумы состоялась на Страстном бульваре 25 июня.
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