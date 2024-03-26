Начался прием заявок на XXV рейтинг "ТОП-1 000 российских менеджеров"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Стартовал прием заявок на XXV рейтинг "ТОП-1 000 российских менеджеров". Об этом стало известно по итогам пресс-конференции Ассоциации менеджеров, которая состоялась на площадке ММПЦ "Россия сегодня".



"Критериями оценки кандидатов являются деловая репутация и вклад в развитие компании. Кроме того, по правилам рейтинга кандидат должен работать в коммерческой организации", – подчеркнула заместитель исполнительного директора Ассоциации Катерина Киндрук.

По ее данным, от одной фирмы принимается только один человек в каждом из направлений, причем его стаж должен быть не меньше 6 месяцев, а должностные обязанности – соответствовать направлению.

"Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что недопустимо призывать коллег к голосованию за конкретного кандидата. В случае выявления подобных ситуаций кандидат снимается с участия в рейтинге", – уточнила Киндрук.

Прием заявок продлится до 15 июня, затем участников ждут экспертное онлайн-голосование, встречи для верификации и публикация результатов в газете "Коммерсант". Итоги станут известны 24 сентября.

По словам Киндрук, в этом году в рейтинг, который включает 18 направлений и более 20 отраслей, вошли еще две новые номинации. Речь идет о "Директоре по внутрикорпоративным коммуникациям" и "Директоре по кибербезопасности".

Победители премии "ТОП-1 000 российских менеджеров" в 2023 году стали известны в декабре. За победу в разных сферах деятельности боролись свыше 300 человек. Победителей выбрали среди 16 основных и 2 специальных номинаций.