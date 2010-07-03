Понятие "конфликт интересов" хотят уточнить

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Законопроект об уточнении понятия "конфликт интересов" и перечня тех, кто должен его предотвращать, внесли в Госдуму. Автором документа, который появился в электронной базе нижней палаты парламента, стал председатель Народного Хурала Калмыкии Анатолий Козачко.

Республиканский парламентарий отметил, что сейчас определение конфликта интересов носит вероятностный характер. Под него попадают не только произошедшие ситуации, но и возможные варианты развития событий, что приводит к субъективности и правовой неопределенности.

По словам Козачко, часто у должностного лица нет личной заинтересованности в определенной ситуации. Зато в обществе считают, что это не так, а значит объективное и беспристрастное выполнение обязанностей невозможно.

Автор законопроекта считает, что конфликт интересов должен устанавливаться, когда действия совершаются сознательно.

Он также предлагает повесить урегулирование конфликта интересов на чиновников всех уровней, служащих ЦБ, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и других организаций.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий административную ответственность за отказ обслуживать инвалидов, лиц пожилого возраста, несовершеннолетних. Перед этим документ рассмотрели и одобрили в правительстве.