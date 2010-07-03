Названы самые востребованные профессии в будущем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда выяснили, какие профессии в России особенно востребованы. Они также провели исследование относительно их перспектив в будущем, сообщает RT.
Исследование основано на данных справочника профессий, который разработали в институте. Сейчас в нем содержатся данные почти по 2 тысячам специальностей.
Специалисты рассказали, что наиболее востребованы на рынке труда массовые профессии. К ним относятся, например, бухгалтеры, педагоги, электрогазосварщики, повара, кондитеры и несколько других.
Особый спрос эксперты отмечают в сфере дефицитных профессий – современному миру и миру будущего необходимы электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтеры оперативно-выездной бригады, инженеры-химики, тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре и спорту.
В качестве важных профессий представители ВНИИ труда также выделили ключевые, необходимые для функционирования тех или иных организаций. Под этим исследователи понимают, например, позиции начальников смены электростанций.
"Даже с учетом динамики рынка труда ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за 3–6 лет отдельные профессии стали неактуальны либо исчезли. Но профессии могут постепенно трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции", – прокомментировали специалисты результаты исследования.
Технологическая революция и развитие науки – одни из главных факторов преобразования профессиональной среды. Благодаря им периодически становятся востребованными новые профессии, однако срок их "жизни" достаточно недолгий – они актуальны столько же времени, сколько и сами новые открытия.
По мнению премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, современному рынку труда не грозит роботизация. Тем не менее он считает этот фактор одним из вызовов в сфере профессиональной среды.
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