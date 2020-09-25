В Госдуме предложили ужесточить правила регистрации подростков в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме предложили регистрировать в соцсетях детей до 14 лет только с разрешения родителей или других законных представителей. Депутат Евгений Федоров направил соответствующее письмо на имя главы министерства цифрового развития Максута Шадаева, сообщает RT.

Федоров отметил, что сейчас любой ребенок может без каких-либо препятствий создать свой персональный аккаунт в соцсетях, указав реальные или вымышленные данные.

При этом соцсети являются для правонарушителей удобным инструментом для подстрекательства молодых людей на совершение противоправных действий.

Депутат полагает, что соцсети активно используются для организации несанкционированных акций и массовых уличных беспорядков, в том числе с участием несовершеннолетних.

В настоящее время в некоторых соцсетях регистрация разрешена с 13 лет, в других рекомендованный возраст – 18 лет.

Ранее в Общественной палате предложили создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию. Там отметили, что низкая раскрываемость преступлений связана с соцсетями.