В Госдуме предложили ужесточить правила регистрации подростков в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Госдуме предложили регистрировать в соцсетях детей до 14 лет только с разрешения родителей или других законных представителей. Депутат Евгений Федоров направил соответствующее письмо на имя главы министерства цифрового развития Максута Шадаева, сообщает RT.
Федоров отметил, что сейчас любой ребенок может без каких-либо препятствий создать свой персональный аккаунт в соцсетях, указав реальные или вымышленные данные.
При этом соцсети являются для правонарушителей удобным инструментом для подстрекательства молодых людей на совершение противоправных действий.
Депутат полагает, что соцсети активно используются для организации несанкционированных акций и массовых уличных беспорядков, в том числе с участием несовершеннолетних.
В настоящее время в некоторых соцсетях регистрация разрешена с 13 лет, в других рекомендованный возраст – 18 лет.
Ранее в Общественной палате предложили создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию. Там отметили, что низкая раскрываемость преступлений связана с соцсетями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: