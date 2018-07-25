Сотрудник Qiwi намайнил 500 тысяч биткоинов на терминалах и уволился

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Сотрудник Qiwi нелегально намайнил 500 тысяч биткоинов на терминалах компании и уволился. Об этом сообщает издание Rusbase.

О разбогатевшем сотруднике рассказал гендиректор QIWI Сергей Солонин на лекции в Московской школе коммуникаций MACS. По его словам, работник компании майнил биткоины по ночам в тайне от руководства. Общая сумма "заработанного" тогда составила около 5 миллионов долларов, но уже выросла до миллиардов долларов.

О значительной нагрузке на терминалы гендиректору компании рассказал начальник службы безопасности. Вскоре выяснилось, что майнингом криптовалюты занимался технический директор фирмы.

Предприниматель попросил технического директора вернуть биткоины, однако тот отказался и уволился.