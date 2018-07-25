Бастрыкин рассказал о результатах экспертизы по отравлению Александра III

Фото: ТАСС/Епихин Андрей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал "Известиям", что гипотезы о возможном отравлении российского императора Александра III развеяны результатами экспертизы.
Проверить версию об отравлении решили в рамках расследования гибели семьи последнего императора Николая II.
По словам Бастрыкина, результаты новой экспертизы полностью исключили теорию об отравлении.
Глава Следственного комитета РФ напомнил, что последние экспертизы указали на подлинность останков царской семьи.
"Комплексные комиссионные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. При этом 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе – мать, отец, четыре дочери и сын", – сказал Бастрыкин.
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