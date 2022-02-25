Лингвисты узнали, зачем люди используют в речи тавтологию

Фото: depositphotos/MaksymIshchenko

Коллектив лингвистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Мадрида выяснил, что использование тавтологий с именами собственными позволяет людям выстроить представление о постоянных качествах человека в условиях отсутствия достаточного количества информации. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого добровольцам предлагалось подобрать характеристики вымышленным персонажам на основе фраз: "Петя – это Петя" или "Маша – это Маша". В итоге участники исследования в большинстве случаев отдавали предпочтение постоянным характеристикам персонажей: "Петя всегда много работает", а не временным – "Маша болеет".

На основе этого ученые пришли к выводу, что люди могут прибегать к тавтологиям, даже когда собеседник ничего не знает о предмете разговора: способность логически мыслить позволяет человеку самостоятельно достроить нужную характеристику объекта, исходя из имеющейся информации.

"Мы обнаружили, что люди предлагают свою трактовку тавтологии, даже если описываемый персонаж является вымышленным и совершенно им не знаком. Опираясь на общий ход беседы, слушатели готовы сделать свои выводы о том, что хочет сказать говорящий", – рассказала руководитель исследования, филолог Елена Вилинбахова.

Уточняется, что эксперимент проводился с участием англоговорящих добровольцев. Тем не менее авторы исследования уверены, что их выводы применимы и к носителям других языков.

Ранее из ученые из Венгрии выяснили, что собаки способны различать знакомую и иностранную речь. В ходе исследования, в котором приняли участие 18 собак, они сканировали мозг животного, параллельно включая запись "Маленького принца" на испанском и венгерском языках – мозг питомцев по-разному реагировал на версии произведения.

