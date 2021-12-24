Москва онлайн покажет вечеринку по мотивам повести "Понедельник начинается в субботу"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 декабря зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире предновогодний бал "Вечер эстетических удовольствий" от творческого объединения Esthetic Joys. Сюжетной основой мероприятия станет повесть братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Вечеринка пройдет в культурном центре "ЗИЛ", который превратится в научно-исследовательский институт художественных явлений. Участников ждут концерты и всевозможные перформансы.

Наш корреспондент Дарья Святенко пообщается с гостями и музыкантами, в числе которых ожидаются Иван Дорн, Монеточка, Антоха МС, группа Cream Soda и другие.

Смотрите трансляцию 25 декабря в 22:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.