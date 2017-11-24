День памяти погибших в польском плену советских солдат могут учредить в России

Фото: ТАСС/Zuma/Artur Widak

День памяти советских солдат, погибших в польском плену с 1919 по 1922 год, могут учредить 17 февраля. Поправку подготовил член комитета Госдумы по образованию и науке, сопредседатель "Бессмертного полка" Николай Земцов.

Во время Советско-польской войны в плену оказались, по разным сведениям, от 165,5 до 206,8 тысячи человек. В Россию вернулись 65 тысяч бойцов Красной Армии. Судьба остальных точно неизвестна. Но Земцов уточнил, что в польских лагерях погиб как минимум каждый шестой боец Красной армии, попавший в плен в ходе сражений этой войны. По его словам, от 28 до 80 тысяч бойцов из общего числа погибли из-за крайне тяжелых условий содержания: голода, эпидемических болезней и зимнего холода. При этом помещения не обогревались, необходимой одежды тоже не было. Кроме того, часть бойцов убили военные польской армии.

Выбор даты связан с первыми упоминаниями о взятии в плен советских солдат – 17 февраля 1919 года. В сводке говорится о 80 бойцах Красной армии, которые попали в плен в районе города Береза-Картузская, сообщает RT.

Военный историк Игорь Ивлев рассказал, что Генпрокуратура России в 1998 году обращалась в госорганы Польши с просьбой возбудить дело по факту гибели пленных красноармейцев в период с 1919 по 1921 год. Польша ответила отказом. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков считает, что Польша должна на государственном уровне признать совершенные преступления. Член Международного союза юристов Валерий Ванин добавил, что при отказе Польши от расследования, Россия может поднять вопрос в международных институтах.

Ранее Минобороны РФ рассекретило документы времен Второй мировой войны с данными о материальной помощи Польше от Советского Союза. Красная Армия обеспечивала польские города продуктами, лекарствами, транспортом, топливом и промышленным сырьем. С марта по ноябрь 1945 года страна получила от СССР помощь на сумму 1,5 миллиарда рублей по ценам того года. Польше помогали также в восстановлении железных дорог и мостов.

Летом в Польше приняли закон о декоммунизации, предполагающий снос советских памятников в стране. Переименовать могут часть школ, соцучреждений, улиц, мостов и площадей. Решение содержится в поправках к закону о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя