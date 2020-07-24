Эксперты рассказали, как выбрать мороженое

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Специалисты Роскачества рассказали, на что необходимо обращать внимание при покупке мороженого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Покупателям советуют покупать мороженое в целой упаковке, которая не покрыта кристалликами льда.

Отмечается, что если в составе мороженого содержание растительных жиров достигает 100 процентов, то такой продукт называется десертом замороженным. В классическом мороженом растительные жиры использовать запрещено, исключением в виде 50 процентов от всей массы жира продукта является десерт с заменителем молочного жира.

В Роскачестве отмечают, что процент молока в изделиях должен быть больше 40. Остальное – немолочная часть, за исключением растительных жиров. Продукт с растительными жирами обойдется покупателю дешевле, потому что натуральные сливки заменяются пальмовым маслом и другими видами растительных жиров.

Внешне мороженое должно быть равномерного цвета, при этом стоит знать, что чем выше процент жирности, тем он желтее. Глазурь не должна крошиться и быть липкой консистенции. Белый налет, точки и крупинки являются результатом нарушения технологии производства.

В Роскачестве предупреждают, что стабилизаторы важны в составе мороженого, поскольку они повышают устойчивость мороженого к таянию и способность сохранять форму, снижают риск усадки мороженого и сохраняют стабильность при хранении. Но обнаружить растительные жиры самостоятельно нельзя.

Ранее в ведомстве рассказали, какие вина подходят к шашлыку. Для шашлыка рекомендуют выбирать не сложное, а с ярко выраженным фруктовым и пряным оттенком во вкусе красное вино. Белый же напиток не стоит выбирать слишком простой и легкий.