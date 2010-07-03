Названы самые опасные сферы деятельности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Роструде выяснили, в каких сферах деятельности в 2018 году произошло самое большое количество смертельных несчастных случаев с работниками. Специалисты заключили, что самая опасная сфера деятельности в России – это строительство.

Из общего количества погибших на трудовом производстве на стройках умер 21% работников, передает данные RT.

Далее идут обрабатывающие производства (17%). Опасной также признана работа, связанная с сельским, лесным хозяйством, охотой и рыболовством (13%).

На четвертом месте – деятельность, связанная с транспортировкой и хранением (12%), на пятом – с добычей полезных ископаемых (8%).

Роструд отмечает, что всего в 2018 году на производстве произошло 5400 несчастных случаев, причем это меньше, чем в 2017 году (6100 случаев). Треть несчастных случаев (34%) произошла по причине падения с высоты.

В ведомстве также подчеркнули, что 55% всех несчастных случаев произошло из-за нарушения трудового распорядка и дисциплины, недостаточной подготовки работников по охране труда и недостаточной организации производства.

Ранее сообщалось, что спрос на рабочие специальности в России переживает бум. Эксперты изучили ситуацию на рынке труда и пришли к выводу, что самыми востребованными считаются стропальщики, электрогазосварщики, рабочие люльки подъемника и специалисты, которые обслуживают сосуды под давлением.