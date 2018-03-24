Путин попал на обложку апрельского номера Time

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент России попал на обложку американского журнала Time.

Владимира Путина изобразили в деловом костюме и с короной на голове. А рядом с портретом разместили надпись "восходящий царь".

Ключевой темой номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте". Печатная версия номера появится в продаже 2 апреля.

В прошлом году журнал Time разместил на обложке графический портрет президента РФ, собранный из "иконок" пользователей серого цвета.