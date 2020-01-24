Жителям столицы заплатят 5 тысяч за видео неправильного вывоза мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи получат по 5 тысяч рублей, если смогут заснять на видео факт неправильного вывоза мусора. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что столичная компания "МКМ-Логистика", занимающаяся транспортировкой и утилизацией бытового мусора, объявила конкурс по отслеживанию вывоза отсортированных отходов. Принять участие в нем могут жители Западного и Юго-Западного округов Москвы.

"Если вы увидите, что баки для вторсырья и смешанных отходов грузятся в одну машину, сообщите нам, пришлите адрес, видео погрузки, дату и время, и мы выплатим вам вознаграждение в размере 5 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Горожанам напомнили, что в баки с серой наклейкой должен складываться смешанный и неперерабатываемый мусор, а с синими – вторсырье.

Накануне в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как водитель мусоровоза загрузил смешанные отходы и вторсырье в одну машину. В компании "МКМ-Логистика" уже уведомили об увольнении нарушителя.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы также указали на то, что с января этого года в столице стартовала программа раздельного сбора отходов.

"Была подготовлена вся необходимая инфраструктура – брендированы контейнерные площадки, мусоровозы. Теперь важно, чтобы все это правильно работало", – отметил глава столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев в Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось о том, что более 600 обращений поступило в центр поддержки по вопросам раздельного сбора отходов. Оказалось, что больше всего москвичей интересуют правила сортировки отходов. В частности, должны ли материалы для переработки быть чистыми и каждый ли предмет из пластика, бумаги, стекла и металла пригоден для утилизации в синий контейнер.