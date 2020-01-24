В СФ поддержали идею вернуть в России звание "Народный врач"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко поддержала идею вернуть в России почетное звание "Народный врач".

"На мой взгляд, инициатива очень нужная и своевременная, повышающая престиж профессии", – цитирует Кусайко Агентство "Москва".

Сенатор напомнила, что звание "Народный врач СССР" было установлено в 1977 году, а с распадом СССР прекратило свое существование.

"Такое звание может быть одним из стимулов к безупречной работе, оставаться в профессии как можно дольше", – отметила Кусайко, добавив, что для любого человека важно, чтобы его труд оценивался по заслугам.

Ранее сообщалось, что обладателями почетного звания "Народный врач" смогут стать медработники, уже отмеченные федеральными наградами, чей стаж в здравоохранении превышает 30 лет.

Соответствующий проект президентского указа представлен на общественное обсуждение.

В столице уже более тысячи медиков обладают статусом "Московский врач". Он есть у специалистов всех 27 направлений, по которым можно пройти добровольные оценочные процедуры.