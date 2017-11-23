Tele2 стала победителем "Премии Рунета – 2017"

Фото: Оргкомитет Премии Рунета - 2017

Оператор мобильной связи Tele2 стал победителем "Премии Рунета – 2017" в номинации "Экономика, бизнес, инвестиции". Эксперты отрасли определили лучшие компании в 6 основных и 4 специальных номинациях.

Церемония награждения победителей национальной награды в области высоких технологий и интернета состоялась 23 ноября на площадке Цифрового делового пространства. Эксперты премии отметили успехи Tele2 в области развития мобильного рунета и позитивное влияние на телеком-рынок Московского региона.

"Мы рады, что число лауреатов "Премии Рунета" пополнилось компанией Tele2. Оператор прилагает невероятные усилия по развитию мобильного рунета и технологической инфраструктуры Московского региона. Наши эксперты определили, что с момента выхода Tele2 в Москву конъюнктура рынка существенно изменилась, а ценовые параметры и качество мобильного интернета у всех игроков значительно улучшились. Развитие Tele2 в столице не только позволило москвичам воспользоваться услугами нового оператора, но и усилило конкуренцию телеком-рынка, что положительно сказалось в первую очередь на потребителях. Именно за эти заслуги эксперты премии присудили награду Tele2", – отметил председатель оргкомитета «Премии Рунета», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Жюри оценило усилия Tele2 в развитии мобильного рунета и присудило компании победу в номинации "Экономика, бизнес, инвестиции". По данным независимого аналитического агентства ComNews Research, выход Tele2 на столичный рынок способствовал общему снижению цен на услуги мобильной связи в столичном регионе.

За два года работы в Москве и области оператор обеспечил качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом 97% населения региона, построил свыше 12 тысяч базовых станций и покрыл LTE-сетью 70% станций московского метро. В 2016 году Роскомнадзор дважды признал Tele2 лидером по качеству мобильного интернета, а в 2017 году поставил на первое место по качеству голосовой связи.

"Признание делового сообщества и профессионалов рынка – это высшая награда для любого бизнеса. Мы рады высокой оценке и с большим уважением относимся к такому вниманию со стороны экспертов. Это мотивирует нас не сбавлять темы и продолжать активное развитие в столичном регионе", – прокомментировал директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

Общенациональная "Премия Рунета" вручается уже в 14-й раз за выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, укрепление доверия к интернет-среде, создание единого информационного общества. За годы существования премии ее лауреатами стали более 400 компаний-лидеров в области IT, государственных и общественных организаций, бизнес-структур и отдельных деятелей, внесших существенный вклад в развитие рунета. Среди них: Mail.Ru, Samsung, "Ростелеком", МТС, МИД РФ, "Норильский никель", "Газпром-Медиа", Rambler&Co, "Москва 24" и другие.