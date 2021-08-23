Стало известно, кто в России хочет выйти на пенсию позже всех

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Позже всех уйти на пенсию хотят программисты и менеджеры по подбору персонала, сообщают результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.ru.
Среди женщин позднее всех уйти на пенсию хотели бы программисты (в среднем в 54 года). Раньше всех – маркетологи, дизайнеры и юристы (в среднем в 52 года).
Среди мужчин поздний выход на пенсию планируют менеджеры по подбору персонала (57 лет). Раньше – PR-менеджеры, дизайнеры и бухгалтеры (в 54 года).
В среднем российские женщины планируют выйти на пенсию в возрасте от 51 года до 55 лет. Такой возраст назвали 39% опрошенных. По мнению аналитиков, это связано с тем, что именно в таком возрасте многие женщины рассчитывают стать бабушками и помогать своим детям.
Мужчины в среднем хотят выйти на пенсию в 55 лет (28% респондентов). Опрошенные отмечают, что "на тяжелой физической работе вряд ли здоровья хватит надолго" и "хочется успеть пожить для себя".
Ранее стало известно, что более половины россиян планируют сменить работу осенью. Сразу 61% респондентов готовы поменять место работы в начале нового бизнес-сезона.
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