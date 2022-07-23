Роспотребнадзор предупредил о сохранении риска завоза полиомиелита в Россию

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Риск завоза в Россию полиовируса из эндемичных и неблагополучных стран сохраняется. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС. В ведомстве пояснили, что это связано с высокими темпами миграции населения в мире.

Там добавили, что в настоящее время в некоторых государствах сохраняется передача дикого полиовируса типа 1, который способен вызывать необратимые параличи. Речь идет о Пакистане и Афганистане, уточнили в Роспотребнадзоре. Кроме того, в текущем году завоз дикого полиовируса типа 1 был зарегистрирован в Мозамбике и Малави.

Накануне департамент здравоохранения штата Нью-Йорк сообщил в Twitter о первом за многие годы случае заболевания полиомиелитом в США. Отмечалось, что в последний раз случай заболевания диким штаммом полиомиелита в стране был выявлен в 1979 году, а последний эпизод заражения регистрировали в 1993 году.

В конце июня в Великобритании объявляли режим ЧП национального масштаба из-за обнаружения на заводе по очистке сточных вод Лондона следов второго серотипа дикого полиовируса (PV2). Данное предприятие обслуживало районы с населением около 4 миллионов человек.