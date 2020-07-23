McDonald's открыл ресторан в супермаркете

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
X5 Retail Group и McDonalds открыли предприятие быстрого обслуживания в супермаркете. В дальнейшем подобные заведения начнут появляться и в других местах, приводит ТАСС заявление Х5.
"X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, и McDonalds объявляют о запуске пилотного проекта по открытию предприятий быстрого питания на территории магазинов группы", – говорится в сообщении организации.
Уточняется, что найти первое тестовое предприятие McDonalds в торговом зале смогут посетители ТЦ "Лига Химки" в Подмосковье.
При этом новое предприятие станет круглосуточным, оно ориентировано на доставку. Ко всему прочему, клиентам будет доступно окно "МакЭкспресс". Поесть можно будет в единой обеденной зоне, находящейся на территории супермаркета.
В рамках пилотного проекта подобные предприятия заработают в нескольких супермаркетах сети в Московском регионе, а также Санкт-Петербурге. Не исключается внедрение подобного формата заведений в других торговых сетях Х5.
До этого предприятия общепита открылись раньше срока в Подмосковье. Первоначально возобновление работы кафе и ресторанов планировалось на 25 июля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: