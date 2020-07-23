McDonald's открыл ресторан в супермаркете

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

X5 Retail Group и McDonalds открыли предприятие быстрого обслуживания в супермаркете. В дальнейшем подобные заведения начнут появляться и в других местах, приводит ТАСС заявление Х5.

"X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, и McDonalds объявляют о запуске пилотного проекта по открытию предприятий быстрого питания на территории магазинов группы", – говорится в сообщении организации.

Уточняется, что найти первое тестовое предприятие McDonalds в торговом зале смогут посетители ТЦ "Лига Химки" в Подмосковье.

При этом новое предприятие станет круглосуточным, оно ориентировано на доставку. Ко всему прочему, клиентам будет доступно окно "МакЭкспресс". Поесть можно будет в единой обеденной зоне, находящейся на территории супермаркета.

В рамках пилотного проекта подобные предприятия заработают в нескольких супермаркетах сети в Московском регионе, а также Санкт-Петербурге. Не исключается внедрение подобного формата заведений в других торговых сетях Х5.

До этого предприятия общепита открылись раньше срока в Подмосковье. Первоначально возобновление работы кафе и ресторанов планировалось на 25 июля.