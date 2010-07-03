Новобранцы Преображенского полка примут присягу в Музее Победы

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Около 250 новобранцев батальона почетного караула Преображенского полка примут присягу в Музее Победы 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Присяга состоится в Зале славы Музея Победы.

"Состоится торжественный ритуал приведения к военной присяге военнослужащих батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В церемонии примут участие порядка 250 молодых военнослужащих", – говорится в сообщении, его передает Агентство "Москва".

Также в мероприятии будут участвовать представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, родственники и близкие новобранцев.

Церемония завершится выступлением оркестра комендатуры и роты почетного караула в Зале полководцев.

Ритуал приведения к присяге 154-го отдельного комендантского Преображенского полка обычно проходит в Зале славы Музея Победы. Там высечены имена около 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации.

