Правительство России продолжит развивать проект активного долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил во время заседания президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам о необходимости создания условий для активного долголетия и улучшении системы соцобслуживания. В дискуссии также принял участие Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Необходимо не только увеличить продолжительность жизни, но и сделать ее активной и достойной", – отметил Медведев.

Он также подчеркнул, что первым делом нужно улучшить качество медицины в стране и позаботиться о здоровье людей старшего поколения.

"Все возможные болезни нужно стремиться выявлять на ранних стадиях. Для этого следует увеличить масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения, в каждом регионе и создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения", – добавил глава Правительства.

На сегодняшний день в шести регионах России реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми. А в этом году в столице был запущен проект "Московское долголетие" для горожан пенсионного возраста. Проект включает в себя различные секции и кружки, на которых пенсионеры могут получить новые знания и поддерживать себя в хорошей физической форме.

Все занятия проводятся бесплатно, а записаться в секцию рядом с домом можно в любом центре социального обслуживания или во время открытых уроков в парках.