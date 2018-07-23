Правительство России продолжит развивать проект активного долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил во время заседания президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам о необходимости создания условий для активного долголетия и улучшении системы соцобслуживания. В дискуссии также принял участие Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Необходимо не только увеличить продолжительность жизни, но и сделать ее активной и достойной", – отметил Медведев.
Он также подчеркнул, что первым делом нужно улучшить качество медицины в стране и позаботиться о здоровье людей старшего поколения.
"Все возможные болезни нужно стремиться выявлять на ранних стадиях. Для этого следует увеличить масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения, в каждом регионе и создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения", – добавил глава Правительства.
На сегодняшний день в шести регионах России реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми. А в этом году в столице был запущен проект "Московское долголетие" для горожан пенсионного возраста. Проект включает в себя различные секции и кружки, на которых пенсионеры могут получить новые знания и поддерживать себя в хорошей физической форме.
Все занятия проводятся бесплатно, а записаться в секцию рядом с домом можно в любом центре социального обслуживания или во время открытых уроков в парках.
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